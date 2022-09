Visiter les monuments avec son portable

Se promener dans la rue de Rennes, c'est partir à la rencontre de son histoire. Pour cela, nul besoin d'être expert ou guide touristique, une application sur son portable suffit. Des informations audio et des textes pour tout connaître. En tout, une cinquantaine de lieux sont ainsi répertoriés dans la ville. Comme le Parlement de Bretagne ou l'Opéra, une idée développée par une start-up parisienne. Guide touristique pendant 20 ans, Olivier d'Avesnes est parti d'un constat simple. La nouveauté s'adresse aux touristes, comme à ce couple d'Autrichiens plus habitué aux guides et aux cartes. Les Rennais sont également intéressés. L'application répond à une demande de l'Office du Tourisme. Elle vit en complément des activités proposées comme les visites guidées. Au Pôle Tourisme - Destination Rennes, on espère 10 000 téléchargements cette année. À terme, Rennes souhaite enrichir son répertoire de bâtiments et l'idée séduit ailleurs. À Paris, l'application sera lancée avec 450 monuments à scanner. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec