Vitamine D, l'arme fatale contre les maladies ?

Dans la vidéo en tête de cet article, 200 000 boîtes de sardines sortent de cet atelier chaque jour. Et le secret d'une bonne santé se trouve peut-être à l'intérieur. C'est en tout cas un argument de vente pour le fabricant. La sardine est riche en vitamine D et elle n'hésite pas à l'afficher désormais en très grande lettre sur les boîtes. Résultats, les ventes de sardine ont bondi de 50% pour certaines références. L'autre gagnant est le foie de morue qui est également riche en vitamine D. Les bienfaits de l'huile de foie de morue sont bien connus depuis plusieurs générations. Largement utilisée dans le passé, parfois distribuée dans les écoles, ceux qui ont goûté, enfants, s'en souviennent encore. En gélule, en ampoule, en spray... Les produits riches en vitamine D envahissent les pharmacies. En libre-service ou sur prescription médicale, leurs ventes ont augmenté de 30% en deux ans. Défense immunitaire, consolidation des os ou renforcement musculaire... La vitamine D a de nombreux adeptes. Les médicaments et compléments alimentaires peuvent combler les manques. 58% des Français n'ont pas assez de vitamine D et 15% sont en carence. Pour cause, pour synthétiser naturellement cette vitamine, l'organisme a besoin de soleil. Pour cela, 15 à 20 minutes d'exposition quotidienne sont normalement nécessaires, mais pas n'importe quand. TF1 | Reportage N. Pellerin, J. Berville, J. Denniel