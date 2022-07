Viticulteurs : le rosé, un passage obligé ?

Il a suffi d'une gorgée pour se laisser tenter. Ce couple lyonnais a délaissé le vin blanc pour le rosé cet été. Il le trouve très bon, léger et donne envie de boire. Ce rosé est produit à Arcs-sur-Argens dans le Var. Au fil des années, il est devenu une référence dans le monde entier. Deux millions de bouteilles sortent chaque année de cette exploitation. Et pratiquement la moitié est dédiée à l'exportation. Comme les Etats-Unis, le monde entier se met maintenant à boire du rosé premium de France. En dix ans, la part des exportations de rosé est passée de 7 à 42 %. La plupart du temps mis en bouteille dès la fin de la fermentation, il est plus rapide mais moins cher à produire que du vin rouge, comme l'explique Fabien Lacomme, directeur de production. Chez les cavistes, il est au même prix que le vin rouge. La bouteille coûte entre 8 et 12 euros en moyenne. C'est 12 % de plus qu'il y a trois ans. Pourtant, les ventes explosent. Pour être sûr de boire un bon rosé, il ne faut pas se fier à la couleur seulement. Elle n'est pas un indicateur de qualité mais de structure. Plus il est coloré, plus il est intense en goût. Pour reconnaître un rosé de qualité, la seule solution est de le goûter. Même si le vin rouge garde la préférence des Français, depuis quatre ans, la consommation de rosé a dépassé celle du vin blanc. TF1 | Reportage M. Stiti, P. Marcellin