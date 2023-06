Vitiligo : l'espoir d'un traitement pour les malades

Les tâches blanches sur les mains et sur les bras sont l'un des symptômes les plus fréquents du vitiligo. Chez Maxime Lorret, les premiers signes sont apparus à l'aube de l'adolescence. Ni grave, ni douloureuse, ni contagieuse, cette maladie auto-immune provoque une dépigmentation progressive de la peau. Elle touche un million de personnes en France, comme l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, ou l'animatrice de télévision, Nathalie Simon. Cette dernière a longtemps caché ou maquillé ses mains. Aujourd'hui, un traitement pourrait changer la vie de centaines de milliers de Français. Opzelura est une crème développée par un laboratoire américain. Il est présenté dans sa campagne promotionnelle, comme un remède miracle. On voit à l'image, l'évolution du visage d'un patient, après six mois de traitement. Autorisée aux États-Unis depuis deux ans, Opzelura permettrait donc de re-pigmenter la peau. Cette crème, délivrée par ordonnance, devrait arriver dans un an dans nos pharmacies. En attendant, les associations des patients réclament un meilleur remboursement des traitements existants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, X. Boucher, M. Gatineau