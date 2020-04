Vittoria Colizza : "il faudra apprendre à vivre, à réorganiser nos vies autour de la maîtrise de cette épidémie"

Emmanuel Macron a annoncé en début de semaine la date du 11 mai pour un début de déconfinement. Est-ce une date judicieuse ? Et à quelles conditions très concrètes peut-on réussir tous ensemble cette étape ? En réponse, Vittoria Colizza a affirmé que "dans les prochains mois, il faudra apprendre à vivre, à réorganiser nos vies autour de la maîtrise de cette épidémie, en combinant d'importantes mesures de contrôle, de dépistage et d'isolement."