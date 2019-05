Vivatech : la technologie à l'assaut du plastique

Dans le monde, 10 tonnes de plastique seraient produites chaque seconde. Le problème avec cette matière, c'est qu'elle finit rarement dans la poubelle adéquate. On la retrouve souvent dans les océans et les ports. Au salon Vivatech 2019 à Paris, des innovations pour recycler le plastique ou le collecter dans les ports ont été présentées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.