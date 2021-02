Vive émotion à Pau au lendemain du meurtre du responsable d'un centre de réfugiés

Ce samedi, l'émotion et le choc sont encore vifs devant le centre d'accueil pour demandeur d'asile à Pau (Pyrénées-Atlantiques). C'est là qu'a eu lieu l'attaque. "Ça fait mal de voir quelqu'un qui s'occupe de nous être assassiné comme ça, bêtement. C'est inhumain", confie un réfugié congolais hébergé par le centre. Âgée de 46 ans, la victime était père de deux enfants. Le directeur du centre décrit un travailleur dévoué. "Travailleur social expérimenté et chef du service sur l'établissement depuis 2015, Cyril savait gérer des situations délicates et difficiles. Et sur ce principe-là, on a tous été atterré par ce qui est arrivé", a-t-il dit. L'émotion est partagée par les habitants de Pau. Le maire de la ville François Bayrou, pour sa part, a annoncé que c'est un choc, parce que l'association joue, discrètement, un gros rôle pour que ces situations tragiques ne montent pas en tension et en dérive. Ce matin, la procureure de la République salue l'intervention des salariés du centre. Très choqués, ces derniers auront droit à une cellule psychologique. Le suspect, lui, a reconnu les faits en garde à vue.