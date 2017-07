"Vive le Québec libre" : il y a 50 ans, de Gaulle déclenchait la jubilation des Québécois  

Ce sont quatre mots qui sont rentrés dans l’Histoire instantanément. Le 24 juillet 1967, Charles de Gaulle, en voyage au Québec prononçait cette phrase, déclenchant la jubilation des Québécois et l’ire du premier ministre canadien. Cinquante ans après, les historiens s’interrogent toujours pour savoir quelle était la part de stratégie et d’improvisation dans ces quelques mots. Depuis, deux référendums sur l’indépendance du Québec ont eu lieu, en 1980 et en 1995, avec à chaque fois, la victoire du non.