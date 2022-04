Vivre avec le Smic : est-ce plus dur aujourd’hui qu’hier ?

En raison de la forte inflation, le salaire minimum augmentera le 1er mai de 2,65 %. Ce vendredi, nous avons demandé à des Français payés au Smic si cette augmentation à venir allait leur suffire. La réponse est évidemment négative. Même si, sur une année, il aura augmenté légèrement plus que l'inflation. Selon l'Insee, en un an, le salaire minimum a augmenté de 5,9%. C'est plus que l'augmentation des prix, 4,5%. En fait, depuis 30 ans, le Smic suit l'inflation. Mais, depuis 30 ans, les Français disent se serrer la ceinture. Si le constat est identique, les dépenses des plus modestes ont bien changé. L'unique ordinateur fixe n'est plus d'actualité. À l'heure du numérique, de nouveaux produits sont devenus indispensables, comme l'explique Philippe Moati, professeur agrégé d'économie, co-fondateur de l'Obsoco - Paris (12e), au micro du 20H de TF1. Pour s'offrir ces nouveaux produits, il faut débourser au minimum 50 euros par mois. Alors, les Français ont dû orienter leurs dépenses. L'alimentation représentait 35% du budget des plus modestes en 1979. Ce n'est plus que 18% actuellement. Côté logement, le budget reste stable autour de 22%. Mais de nouvelles habitudes s'installent, comme le précise Anne-Sophie Alsif, cheffe économiste chez BDO France (Cabinet d'audit, de conseil et d'expertise comptable). Aujourd'hui, plus de deux millions de Français sont payés au Smic. TF1 | Reportage L. Palmier, L. Poupon