Vivre avec les ours au Groenland

Le paysage est grandiose et la consigne est stricte : on ne sort pas sans fusil. Les jumelles sont simplement conseillées pour pouvoir scruter l'horizon, desceller un mouvement, et chercher une présence, comme l'empreinte d'une grosse patte. Des traces nombreuses, très nettes, se trouvent à 500 mètres des habitations. Inuuta Hammeken est chasseur professionnel à Ittoqqortoormiit depuis 40 ans. Ce qu'il observe aujourd'hui, en cette saison, il ne le voyait pas dans sa jeunesse. Un ours polaire arrive à plus d'un kilomètre. Blanc sur blanc, on ne distingue pas grand-chose. Sous la protection du fusil d'Inuuta, nous avançons vers lui. Pas question de le viser, il faut pouvoir l'effrayer. C'est un mâle de plus de trois mètres et 500 kilos, qui court à 45 km/h. D'ordinaire, les ours polaires chassent sur la banquise, c'est-à-dire la mer qui a gelé. Or, cette année, depuis cinq mois, la glace ne s'est pas réformée. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat