Vivre sous le dôme de chaleur en Californie

Une opération quasi-militaire pour ces pompiers californiens. Ici, ce sont eux qui organisent et surveillent le feu d’artifice du 4 juillet. Nous sommes au nord de San Francisco. Et cette année 2021, la fête nationale, c’est l’un des moments les plus dangereux de l’été. Pour contrôler cette poudrière, tout le terrain est saupoudré de sable. Les camions de pompiers sont en état d’alerte partout en ville. Et dans ce comté, la police a de quoi vous faire passer l’envie de lancer un pétard : 850 euros d'amendes, et même de la prison. Si la loi est si sévère, c’est qu’une étincelle peut enflammer la Californie. L’Ouest américain est écrasé de chaleur. C’est la sécheresse, l’une des pires de l’histoire de cet Etat. Record après record, les températures s’envolent. L’eau disparaît littéralement des ruisseaux et les lacs se rabougrissent. Depuis cinq ans, des milliers, des dizaines de milliers d’hectares ont été ravagées par les flammes. Les forêts ont brûlé plusieurs années de suite, sans avoir le temps de se reconstituer. Et même ces endroits peuvent encore s’embraser. Alors sur ces routes, les pompiers sont déjà sur le qui-vive. Plusieurs villages de la région sont menacés. En 2020, en Californie, 31 personnes ont péri dans les incendies. Et le pire est peut-être à venir. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.