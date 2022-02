Vladimir Poutine : des médias sous tutelles

C'était aujourd'hui sur une chaîne publique russe. À écouter ces journalistes, la guerre n'a lieu qu'au Donbass. Très peu parlent des interventions à Kiev et dans le reste de l'Ukraine. Et lorsque le conflit est évoqué, cette présentatrice récite au mot près le discours officiel. Vladimir Poutine contrôle les télévisions publiques, mais aussi les groupes industriels qui détiennent les chaînes privées. Ainsi, il impose ses idées partout. Pour ceux qui s'opposent, l'issue est parfois tragique. Depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000, près de 40 journalistes ont été tués en Russie, dont la plus médiatique Anna Politkovskaïa. Une loi vise aussi les reporters indépendants qui sont en lien avec d'autres pays. 118 médias et journalistes ont été classés : "agents de l'étranger", statut très contraignant. Hors de Russie, le Kremlin s'est aussi fait une place. En France, deux médias sont souvent qualifiés d'organes de propagandes : la chaîne RT et le site Sputnik, financés par la Russie. La chaîne de télévision RT a relayé la contestation des Gilets jaunes les plus radicaux. Elle soutiendrait aujourd'hui les anti-vax et défendrait le pouvoir russe. Ce journaliste y travaille depuis quatre ans, il rejette ces accusations. Depuis hier, un sénateur français réclame la suspension de cette chaîne. Il dénonce de la propagande sans contradiction. TF1 | Duplex Q. Fichet - F. Couturon