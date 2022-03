Vladimir Poutine est-il en train de s'enliser en Ukraine ?

C'est l'impression qu'on peut avoir en regardant la carte, même si la guerre n'est pas terminée, affirme Pierre Servent. Le consultant défense TF1-LCI invite à regarder toutes les taches rouges qui s'alignent sur les images en tête de cet article. Cela représente les pénétrations russes sur le territoire. En faisant le cumul, ça représente à peine 10% de la surface ukrainienne. Et tout ça pour un coup militaire assez élevé pour Vladimir Poutine puisqu'on estime de 15 à 20 % ces pertes en homme : tués, prisonniers ou blessés. Donc, des gains limités pour un coup assez élevé. En partant du Nord, Irpin est une ville verrou qui protège la capitale ukrainienne. C'est la raison pour laquelle Kiev n'est pas complètement encerclée. En continuant dans le sens d'une aiguille d'une montre, nous allons vers Kharkiv. La ville a été matraquée et largement détruite. Mais la cité tient encore et bloque des forces russes qui ne peuvent pas descendre dans le Donbass pour prendre à revers le corps d'armée ukrainien qui fait face aux sécessionnistes. En continuant le mouvement, nous allons dans la mer d'Azov et Marioupol. La ville est presque complètement rasée, très durement frappée, mais elle résiste encore et empêche la jonction des forces russes qui sont montées du Donbass et les autres qui viennent de Crimée. Marioupol tient donc son rôle de verrou, mais à combien de temps ? En allant vers la mer noire, Odessa est encore protégée par une autre ville verrou Mykolaïv. Elle bloque l'offensive terrestre qui prendrait Odessa par le Nord. Mais au Sud, la flotte de guerre russe se trouve dans la mer noire. Elle est en train de préparer un assaut, mais les Russes vont-ils le faire tant qu'ils n'ont pas leur pointe terrestre ? C'est la question qui se pose, conclut Pierre Servent. TF1 | P. Servent