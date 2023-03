Vladimir Poutine : parade surprise à Marioupol

Une arrivée en hélicoptère pour une visite hautement symbolique. Sur des images diffusées par une agence russe, Vladimir Poutine, au volant d'une voiture, se rend d'abord dans un quartier reconstruit de Marioupol. Devant des bâtiments flambant neufs, des habitants pro-russes l'attendent et lui font visiter leurs appartements qui viennent d'être reconstruits par les autorités russes de Marioupol. Les images suivantes le montrent dans un théâtre, lui aussi flambant neuf. Une scène qui rappelle étrangement il y a tout juste un an, la destruction du théâtre de Marioupol où étaient réfugiés des centaines d'habitants. Dans cette ville martyre détruite à 90% par les combats, Vladimir Poutine, qui ne sort presque jamais du Kremlin, signe sa première visite en zone occupée. Un signal très fort envoyé aux Ukrainiens et à la Cour pénale internationale, qui vient d'émettre un mandat d'arrêt contre lui. Il reste aujourd'hui environ 100 000 habitants à Marioupol. Ils étaient 450 000 au début du conflit. TF1 | Reportage A. Bourdarias