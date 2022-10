Vladimir Poutine : un show pour une annexion en grande pompe

D'un geste vigoureux, Vladimir Poutine montre qu'il reprend la main avec force. Entourés des régions séparatistes de l'Ukraine, ils clament alors d'une seule voix le nom de la Russie devant un parterre enthousiaste de ministres et de parlementaires. La cérémonie a tout d'un spectacle. Il signe l'annexion de 15% du territoire ukrainienne. Avec ces quatre provinces de l'est et du sud de l'Ukraine, la vidéo en tête de cet article montre la nouvelle carte de Russie dans l'esprit de Vladimir Poutine. Un pays qu'il dit vouloir défendre par tous les moyens. Et pour cela, quelle meilleure démonstration de force qu'un peuple en apparence unit sur la place Rouge. Dans la foule beaucoup de fierté, mais aussi de l'inquiétude. "Je pense qu'on est au bord de la troisième Guerre mondiale et que personne ne s'en sortira", s'inquiète un homme. Une guerre loin d'être terminée. Au même moment, le président ukrainien signe devant les caméras une demande d'adhésion à l'Otan. Cette annexion russe est-elle une tentative de masquer des revers militaires ? "À mon sens, c'est de la poudre aux yeux, c'est-à-dire, c'est vraiment essayer de transformer des défaites, des échecs, le fait d'avoir été contraint de faire la mobilisation alors qu'il avait toujours dit : non, il n'y aura pas de mobilisation. Donc, face à ces échecs-là, c'est courage fuyant en avant", estime Pierre Servent, éditorialiste géopolitique de TF1/LCI. Sur le terrain, les forces ukrainiennes gagnent en effet des positions chaque jour à l'intérieur même des territoires annexées. TF1 | Reportage E. Lefebvre, J. Garro, G. Parrot