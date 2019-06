VMC, le dernier fabricant français d'hameçons en Europe

C'est le moment de ressortir les cannes à pêche, à l'occasion de ce long week-end de l'ascension. L'usine VMC est d'ailleurs la dernière entreprise tricolore qui fabrique des accessoires de pêche en Europe. Pour les produire, cette société familiale fabrique ses propres machines, made in Franche-Comté, dans le plus grand secret. Reconnus dans le monde entier, les hameçons français sont présents chez les détaillants de 90 pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.