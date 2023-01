Vœux 2023 : que peut-on souhaiter ?

Quitter sa boutique pour voyager, voilà la bonne résolution de cette vendeuse de souvenirs. "Aller au Brésil, à Rio. Et amener ma maman en Martinique. Et j'aimerais faire ça avant 2024..." a-t-elle rapporté. Gâter ses proches, leur faire plaisir. Et pour ça, cette pâtissière compte bien : "Peut-être bien moins dépenser et mettre un peu plus de côté pour faire profiter ma famille et mes amis" Penser aux autres ou penser à soi. Avec, sans surprise : "Je pense que je vais me remettre au sport" selon un passant croisé dans la rue. Beaucoup plus original, les envies de cette fratrie pour 2023 : "Un peu plus décorer les villes, par exemple, les arbres et le sol". Plus terre-à-terre pour cette dame : "Non, pas de résolutions, je ne les tiens pas". En prendre ou ne pas en prendre. Pour choisir, encore faut-il avoir les idées claires. Et tôt ce matin, pour ces jeunes, c'était un peu compliqué. On leur a posé la question : "est-ce le début ou la fin de la journée", et ils ont répondu : "C'est la fin, mais ce n'est pas vraiment le début. Donc c'est la continuité". Allez, vous avez un an pour tenter de comprendre. TF1 | Reportage T. Jarrion, L. Adda, C. Blanquart