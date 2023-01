Voeux du président de la république aux Francais

Comme le veut la tradition, le président de la République prend la parole ce 31 décembre pour présenter ses vœux aux Français pour l'année 2023. "Mes Chers Compatriotes, pour la sixième fois, j'ai le privilège de partager avec vous ce moment des vœux", avance Emmanuel Macron dans un premier temps. "Avec vous, officiers, soldats, dans notre armée", "avec vous policiers, gendarmes, avec vous médecins, patients, avec vous agents publics qui assurent la continuité de nos services publics", "avec vous citoyens engagés, avec vous compatriotes d'Outre-mer", " avec vous tous, qui êtes en famille ", "et particulièrement avec vous, dans la vie a fait que vous vous sentez seul ce samedi soir, dans l'épreuve, et vers qui vont nos pensées". "Les cérémonies de vœux ont ceci de singulier, elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité, on ne connaît pas". "Nous savons pourtant avec certitude que nous devons l'affronter avec nos forces et nos faiblesses." "Mais en pays uni". "Dans les responsabilités qui sont les miennes, je ne perds jamais de vue cet impératif d'unité de la nation que nous formons tous ensemble." "Alors je nous souhaite avant toute chose de vivre 2023, en pays uni." Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article.