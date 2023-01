Vœux, souhaits, résolutions : votre année 2023

Se prendre dans les bras pour la première fois de l'année. Ils sont meilleurs amis depuis plus de vingt ans. Leur bonne résolution pour la nouvelle année est de moins s'énerver. Cette année 2023 sera sous le signe de l'amitié donc. Il y a aussi ceux qui ont du vécu, et celles qui ont la force de la jeunesse et qui ne sont pas encore couchées. Et dans le programme ce dimanche matin, l'une d'entre elles cherche un gros burger. Avec de bonnes résolutions, toute en modestie. Une autre passante, elle, souhaite devenir une star internationale de la chanson. Elle ambitionne de représenter la France à l'étranger. À Montmartre, c'est le dessin. Ce peintre est encore sous les effluves des Champs-Élysées. Un peu plus loin, ce papa en a deux toutes trouvées pour sa fille : faire une nuit complète et terminer son assiette de légumes. Ces petites filles, elles, sont pleines de promesses comme aider plus les parents ou encore ranger sa chambre. Mais la maman est sceptique : "On y croit pour 2023", déclare-t-elle. Et Maria, enfin, a décidé de ne plus prendre de bonnes résolutions et ça marche très bien. Elle est toujours très contente à la fin de l'année. Elle nous confie qu'elle a atteint tous ses objectifs. C’est une logique implacable. TF1 | Reportage T. Jarrion, X. Boucher, L. Adda