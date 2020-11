Voici à quoi ressemblerait la poubelle de demain

Demain, les poubelles seront intelligentes et connectées. Il suffit de jeter son déchet, et c'est la poubelle qui fait le reste. Elle est capable de le trier elle-même, le reconnaitre grâce à l'intelligence artificielle. Elle pourra par exemple distinguer s'il s'agit d'une canette ou d'une bouteille d'eau en plastique. Une fois le bac dédié par exemple au métal plein, une puce prévient le camion-poubelle dédié. Alors, il ne se déplacera qu'à ce moment-là, et ira ensuite directement au centre de recyclage spécialisé. Ce qui diminue considérablement l'erreur de tri. Ces déchets vont aussi être mieux valorisés parce qu'ils vont devenir des matières premières. Dans une usine qui produit du jus de fruit et du cuir végétal par exemple, on récupère les déchets. Ils sont ensuite broyés, réduits en poudre et mélangés à une matière synthétique. On obtient ainsi du cuir végétal, un textile très résistant qui permet de fabriquer des sacs à main ou des baskets. Si on produit du jus d'abricot, cette fois, on récupère les noyaux, on en extrait un composant. Une fois chauffé à 400 degrés, ce déchet industriel permet de produire du carburant. Dans la cuisine, le tri des déchets sera de plus en plus précis, grâce à des poubelles assorties de plusieurs compartiments pour chaque matière.