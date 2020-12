Voici, en 3D, à quoi ressemblera notre chambre à coucher de demain

À quoi ressemblera notre chambre à coucher du futur ? Le 20H de TF1 nous en donne un aperçu, en 3D, dans la vidéo en tête de cet article : nous n'aurons plus forcément besoin de mettre des volets puisque la vitre de la fenêtre va pouvoir se teinter, s'opacifier d'elle-même grâce à des cristaux liquides qui sont à l'intérieur. Un boitier intelligent est aussi capable de supprimer le bruit ambiant dans notre chambre et nous tranquilliser ainsi la nuit. Cet outil va analyser les ondes qui rentrent dans la pièce. Il va envoyer des ondes contraires qui vont en quelque sorte couper, étouffer ce bruit ambiant. Le matelas connecté va nous aider également à mieux dormir. Des capteurs qui s'y trouvent vont analyser la qualité de notre sommeil. Si nous sommes agités, c'est peut-être que nous avons trop chaud ou trop froid. Alors, ces objets vont pouvoir nous rechauffer un peu ou bien nous refroidir, avec une différence de température possible entre différents occupants. Et si notre partenaire ronfle, le matelas intelligent est capable de le détecter aussi. En fait, Il va pouvoir se surélever un petit peu pour lui relever la tête. Ce qui peut suffire à arrêter dans beaucoup de cas le ronflement. Après une bonne nuit de sommeil, c'est le matin. Mais, nous n'avons plus besoin de faire notre lit. La couette va se gonfler elle-même et reprendre petit à petit sa position initiale. Avec toutes ses innovations, le marché des lits connectés est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. On estime qu'il devrait peser plus de deux milliards d'euros dans le monde d'ici cinq ans.