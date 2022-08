Voiture : des réparations de plus en plus chères

À la veille de la rentrée, vous êtes peut-être passé par la case garage. Cela ne vous a pas échappé, la facture, cette année, est plus salée. La révision générale a effectivement augmenté de 256 à 265 euros en moyenne. Des prix à la hausse que constate aussi Gabriel Penalva, garagiste chez Garage Speedy Lafayette de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme. "Sur des petits pneus du style 14, 15 pouces ont connu jusqu'à 30% d'augmentation en un an. C'est hallucinant. Ça peut monter presque à 200 euros sur les gros pneus", indique le garagiste. Des pneus plus chers, l'huile de vidange aussi. Autre exemple, le kit de distribution est passé de 522 euros à 556 euros, soit 34 euros de plus. Et cela, ne s'arrête pas là. "Le cardan, l'année dernière, je le facturai 160 euros, là je le facture 200 euros. Je trouve ça presque aberrant, mais on est obligé." Pour garder ses clients et éviter de trop augmenter les devis, ce garage a récemment fait le choix de rogner sur ses marges. TF1 | Reportage C. Ebrel, C. Stanghellini, M. Stiti