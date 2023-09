Voiture : des réparations toujours plus chères

Étienne vient de faire remplacer les quatre pneus de sa voiture. Mais une fois la facture entre les mains, il constate que le coût total fait 50 euros de plus qu'il y a trois ans. Révision, réparation, votre passage chez le garagiste vous coûte nettement plus cher que l'an dernier, plus 8% en moyenne. Pourquoi une telle hausse ? Avec l'inflation, le prix de chacune des pièces détachées s'est envolé. La peinture est également devenue 9% plus chère qu'en 2022. Pas le choix, un garage a dû répercuter toutes les hausses de prix sur ses devis. Pour un changement de pneus, par exemple, comptez 46 euros contre 42, il y a encore quelques mois. Avec ces nouveaux tarifs, les automobilistes viendront-ils toujours aussi souvent ? Face à cette inquiétude, un nouvel arsenal d'offres commerciales a été créé. Les prestations, plus onéreuses, pourraient peser fortement sur les tarifs des assurances automobiles. Pour une facture allégée, pensez à la seconde main. Depuis 2017, les garagistes ont l'obligation de vous proposer de réparer votre véhicule avec des pièces d'occasion. Elles sont 40 à 50 % moins chères que les originales des constructeurs. TF1 | Reportage R. Sygula, R. Asencio, O. Stammbach