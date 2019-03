Voiture électrique : ce qui changera au niveau des contrôles et des réparations

Les voitures électriques ne vont pas seulement bouleverser les constructeurs automobiles. L'entretien de ces véhicules va aussi changer. Avec la voiture électrique, on passe d'un moteur thermique de 250 pièces à un dispositif électrique de 50 pièces. Cela simplifie beaucoup de choses. À quoi faut-il s'attendre au niveau des contrôles techniques, de l'entretien et des réparations ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.