Voiture électrique : un modèle fabriqué en une heure !

La Gazelle, voiture 100 % électrique, est née dans un atelier près de Bordeaux. Elle est très facile à fabriquer et s'assemble comme un Lego. "On a voulu simplifier au maximum la conception d'un véhicule. Et on est passé de 300 pièces en acier sur un véhicule classique à seulement 10 pièces en composites. Et on peut assembler ces dix pièces n'importe où et sans outils en une heure", explique Gaël Lavaud, fondateur de la Gazelle Tech à Blanquefort (Gironde). Il est donc possible de monter le véhicule en une heure chrono et sans robot. Deux personnes suffisent à monter le châssis. Le secret ? Pas d'acier à part le moteur et les roues. Le métal est remplacé par des matériaux composites, notamment de la fibre de verre. "Ça veut dire qu'on peut avoir un véhicule qui est quasiment deux fois plus léger que la concurrence et qui va donc consommer 40% de moins qu'un véhicule classique", poursuit-il. Gaël Lavaud n'est pas un novice. Il a longtemps travaillé à la direction du développement du groupe Renault avant de lancer son projet il y a 8 ans, faire une voiture à la fois économe en énergie et ultra basique. "Un autre avantage, c'est que ce véhicule peut se recharger en 4 heures sur n'importe quelle prise domestique chez vous", précise-t-il. Il veut faire de sa Gazelle la 2CV du 21e siècle. Il y a bien des points communs avec la bonne vieille deudeuche. Ce qui frappe, c'est la simplicité de l'habitacle. Une 2CV avec tout le confort moderne, mais une différence de taille, le silence. La voiture a une autonomie de 180 km pour une vitesse de pointe de 100 km/h. Elle est idéale pour rouler en ville. Côté sécurité, sa résistance en cas d'accident est étonnante. La fibre de verre est plus performante que l'acier en cas de choc. Si elle est homologuée cet automne, la Gazelle pourrait être commercialisée en 2024. Elle sera produite en France et vendue 20 000 euros. C'est 3 000 euros de plus que la voiture électrique la moins chère du marché actuellement qui est fabriquée en Chine. TF1 | Reportage J. Roux, D. Pires