Voiture électrique : y a-t-il suffisamment de bornes de recharge ?

Les bornes de recharge sont de plus en plus nombreuses dans l'Hexagone. Il y a cinq ans, il y en avait seulement 10 000. Aujourd'hui, on en compte plus de 30 000. Les points de recharge vont être de plus en plus puissants et mieux déployés, car il existe actuellement de grande disparité. L'Île-de-France en compte plus de 4 000, la Corse, elle, en a moins de 70.