Voiture sabotée : encore un élu agressé

C'est tout un village qui est sous le choc. Les freins du véhicule de la maire de Plougrescant (Côtes-d'Armor) ont été sectionnés. Et aujourd'hui, les habitants restent consternés. "C'est une catastrophe quand même", "heureusement qu'elle s'en est aperçu à temps, parce qu'elle aurait pu perdre la vie", affirment des passantes. Récemment, l'élue a déjà reçu des menaces de mort à plusieurs reprises. Et ce n'est pas tout, l'une de ses roues de voiture a également été desserrée. Des actes malveillants de plus en plus fréquents, c'est ce que constate le président de l'Association des maires du département. Résultat : les démissions d'élus se multiplient. "Nous sommes à une dizaine de démissions de maire et une quarantaine de démissions d'adjoint et 170 démissions de conseiller municipal", explique Loïc Raoult, président de l'Association des maires. De son côté, la maire de Plougrescant a porté plainte contre X. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre et menace de mort répétée sur une personne dépositaire de l'autorité publique. TF1 | Reportage C. Ebrel, J.Denniel, E. Despatureaux