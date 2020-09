Voiture sans permis : le pari de la micro-citadine

Avec l'Ami, Citroën a voulu casser les codes en proposant un véhicule minimaliste sans vitre électrique, sans chauffage, et sans coffre. Limitée à 45 km/h, cette voiturette sans permis est vendue 6 000 euros. Elle est 100% électrique. La recharger ne coûte que 80 centimes. Les voiturettes électriques à l'assaut des villes, d'autres constructeurs y croient. La Minimo dévoilée par Seat devrait être commercialisée en 2021. Elle ressemble au Twizy de Renault, lancé il y a déjà huit ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.