Voitures américaines : attention démesure !

Les marques d'automobile comme Oldsmobile, Lincoln, Cadiac, ou encore Chevrolet, sont plus que de noms. Ce sont les symboles d'Outre-atlantique. Les voitures américaines sont de plus en plus nombreuses dans le pays au fil des années. Pour L'US Cars Club Normandy, à Pacy-sur-Eure (Eure), il est difficile de passer inaperçu lors des sorties. Ils ont une production automobile qui tutoie les six mètres de long et deux tonnes et demie sur la balance. En accueillant le rassemblement, la mairie de Pacy-sur-Eure assure l'animation en centre-ville. Le parking est comblé et le virus des badauds est activé. Importer des voiture des USA est la spécialité de Fabrice Dubot, fondateur de FD Solutions. Ça fait huit ans qu'il chasse les voitures parfaites pour ses clients. En écumant les États prometteurs, comme New York ou Colorado depuis son bureau dans les Yvelines. Il connaît chaque modèle et chaque millésime ainsi que chaque bon plan. Lui-même possède six de ce genre de voitures. Pour un Chevelle de 1973, il faut compter entre 20 000 et 25 000 euros. Et côté consommation, il faut compter autour de quinze litres cent. Ça consomme environ deux fois qu'une auto moderne. Mais ces anciennes ne parcourent en moyenne que 1 500 km chaque année. TF1 | Reportage O. Santicchi, P. Marcellin, D. Salmon