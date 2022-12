Voitures, bus, avions : des prix complètement fous !

Nous n’y avions pas échappé, notre train pour Paris – Marseille qui est à 130 Euros, annulé. Le premier réflexe à adopter, chercher en dernière minute une voiture, mais sur Internet, le prix donne le vertige. Une voiture de location allant jusqu’à 795 Euros pour trois jours au lieu de 451 Euros en période hors grève. Dans les agences, ce n’est pas guerre mieux, 621 Euros pour trois jours. Des voitures très chères, qu’en est il de l’avion ? Un vol Paris – Marseille coûte 220 Euros s’il était réservé en début de semaine, mais ce vendredi, il coûte 370 Euros, soit 150 Euros de différence juste en quelques jours. Du côté des bus, c’est beaucoup plus abordable, avec les mêmes services, sièges, et destinations, et pourtant 39,99 Euros pour un aller simple. Une autre solution au problème de transport pendant la période de grève, c’est le covoiturage. La bonne nouvelle, c’est que le numéro un du secteur encadre ses prix, Paris – Marseille par exemple ne pourra jamais dépasser les 75 Euros. TF1 | Reportage S. Prez, L. Romanens, J. Maviert