Voitures de collection : au service de sa majesté

Montons à bord de la voiture préférée de sa majesté. Elle a fait des kilomètres à l'arrière de ce modèle visible en tête de cet article. Le propriétaire de la collection du Great British Car Journey à Ambergate, Angleterre (Royaume-Uni), Richard Usher, en explique la raison. "Ce qui est très étonnant sur une voiture massive et ancienne comme celle-ci, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre le pied sur l'accélérateur, elle avance toute seule, très sereinement, à l'image de la reine. C'est parfait pour saluer la foule. Et si elle a besoin d'intimité, avec ce bouton, je disparais", explique-t-il. Derrière cette vitre, l'isolation phonique est parfaite. Le chauffeur n'entend plus rien des conversations privées de la reine. Elle dispose aussi de son minibar personnel. Mais Son Altesse aime aussi conduire elle-même. Depuis son engagement dans l'armée comme conductrice de poids lourd et mécanicienne, on la voit régulièrement au volant de ces voitures anglaises. Dans sa collection, Richard Usher possède une dizaine de modèles identiques aux véhicules royaux. "La reine a eu 30 Land Rover dans sa vie. Avec tous les domaines qu'elle a au Royaume-Uni, en Écosse, à Norfolk, ces voitures sont très pratiques", indique-t-il. Le collectionneur montre également une limousine. Elle est beaucoup moins tout-terrain, mais mesure 5,30 m de long. À l'intérieur, tout a été pensé pour la reine. Pour descendre avec élégance, un marche-pied et des portes qui s'ouvrent à près de 90°, pas besoin pour la reine de se contorsionner. TF1 | Reportage M. Brossard, A. Poupon, S. Deshaies