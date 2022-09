Voitures des années 80 : légendaires et populaires

Tous les premiers samedis du mois, ces passionnés se donnent rendez-vous sur ce parking près de Strasbourg pour exposer leur voiture des années 80-90. Hors de question de les laisser à l'arrêt, le plaisir c'est de rouler avec. Jean-Philippe Wattebled possède l'une des plus recherchées par les collectionneurs : la BMW E30 Cabriolet. À son volant, impossible de passer inaperçu. Pour les collectionneurs, ces voitures évoquent un souvenir d'enfance, une musique, un film ou une publicité. Une a marqué particulièrement cette époque. Celle de la Peugeot 205 GTI façon James Bond avec l'agent 007 au volant. Près de 40 ans plus tard, elle suscite toujours le même désir. Anthony n'a pas connu cette époque. Il n'a que 23 ans et possède une BX rouge. Autant dire qu'il n'était pas né lorsque Julien Clerc en faisait la promotion dans les années 80. Mais il a été baigné dans la passion des voitures dès son enfance. Cette passion naissante n'a pas échappé à ces deux amis d'enfance. Il y a douze ans, ils lacent leur magazine uniquement consacré aux Youngtimers, littéralement les jeunes voitures de collection. Le succès est immédiat. Aujourd'hui, tout un marché leur est consacré. Une Peugeot 205 GTI en parfait état s'échange autour de 25 000 euros, soit deux fois plus cher qu'en 1984, lors de sa sortie. TF1 | Reportage C. Abel, F. Peccatier, S. Deperrois