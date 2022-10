Voitures électriques : pourquoi les prix ne baissent pas

La voiture électrique la moins chère, c'est elle, la Dacia Spring. Sans surprise, c'est aussi la deuxième meilleure vente dans le pays. C'est la moins chère, mais la moins grande. Pour son fils étudiant, ce papa a acheté cette voiture. À l'achat, cette voiture coûte 3 500 euros de plus que le premier prix du modèle essence de la même marque. Heureusement, ce surcoût permet ensuite de payer moins cher au quotidien. Cette voiture électrique reste abordable, car elle est basique et fabriquée en Chine. Quelles que soient les marques, l'électrique est toujours plus cher que son modèle essence équivalent. En moyenne, comptez 6 000 euros supplémentaires. Les prix sont prohibitifs, essentiellement à cause du coût des batteries. Elles sont surtout produites en Chine. Leurs prix diminuaient depuis une dizaine d'années, mais ce n'est plus le cas désormais. Ils devraient remonter à l'avenir. Les constructeurs sont forcés d'avoir des idées pour malgré tout baisser le prix des voitures électriques. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Mignard, V. Pierron