Voitures françaises : le plus vieux parc d'Europe

Le parc automobile français est l'un des plus vieux d'Europe de l'Ouest. Ces dernières années, l'âge moyen de nos véhicules est passé de neuf à onze ans. Concrètement, cela veut dire qu'on achète davantage des voitures d'occasion que des voitures neuves. Nos compatriotes ont également tendance à vouloir réparer que de jeter directement son véhicule pour éviter le gaspillage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.