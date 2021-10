Voitures : l’occasion bientôt au prix du neuf ?

Près de 12 500 euros, c’est le prix d’une Citroën C3, en stock avant l’inflation. La même d’ici peu sera bien plus chère. “Les nouveaux achats qui se profilent, on serait sur des prix qui pourraient monter dans les environs de 2 000 euros. Ce qui est quand même très important à ce niveau là”. Ici, on vend du neuf et de l’occasion. Et vous ne le verrez pas immédiatement mais il y a 40% de véhicules en moins en stock qu’il y a quatre mois. La faute au délai de livraison du neuf qui s’allonge. La faute aussi aux pénuries de voiture de société. “Ces sociétés qui renouvelaient parfois les voitures au bout d’un an sont obligées d’attendre plus longtemps. Elles ne rénoveraient pas leurs voitures et gardent les anciens autos qui ne reviennent pas sur le marché de l’occasion. Donc, on a le stock qui a baissé très rapidement. On sent vraiment les effets depuis la fin de l’été”. Les prix vont donc monter durablement : 10% en moyenne. Et pour certains modèles comme celui-ci, une jeune occasion peut-être vendue plus chère que le neuf au délai de livraison bien trop long.