Voitures neuves : des parkings pleins, des concessions vides

Les parkings débordent. Des centaines de Citroën C5 et de Peugeot 5008 s'accumulent depuis l'automne dernier à la sortie d'une usine Stellantis. Le constructeur ne parvient pas à trouver suffisamment de transporteurs pour expédier ses véhicules. Sur les 400 voitures produites quotidiennement, 25 à 50 d'entre elles rencontrent de problème d'expédition. Les camions manquent pour transporter les voitures. Pour le comprendre, il faut remonter à la crise du Covid. Pendant les confinements, beaucoup de transporteurs n'ont pas fait suffisamment de maintenance sur leur matériel. Et avec la reprise de l'activité, la flotte des camions disponibles s'est considérablement réduite. L'autre problème concerne ensuite la pénurie des chauffeurs routiers. Des patrons n'arrivent pas à recruter. Et ce manque de mains-d'oeuvre devrait encore s'aggraver. Les chauffeurs étrangers dont beaucoup viennent des pays de l'Est sont également moins nombreux depuis le début du conflit en Ukraine. Alors, dans un garage d'Ille-et-Vilaine en Bretagne par exemple, il n'y a plus de voitures neuves à vendre. Pour maintenir son activité, le gérant a dû se tourner vers le marché de l'occasion. Mais la situation pourrait bientôt se débloquer, car le groupe Stellantis compte renforcer le transport ferroviaire pour acheminer ses voitures et espère un retour à la normale d'ici fin mars. TF1 | Reportage J. Roux, K. Gaignoux, X. Baumel