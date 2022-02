Voitures neuves : les délais s'allongent encore

Habituellement, son parking déborde de voitures à vendre. Mais depuis quelques mois, ce directeur de concession n'a plus que des modèles d'exposition et des véhicules d'essai. Les livraisons arrivent au compte-gouttes, avec des délais d'attente de plusieurs mois. En cause, la pénurie mondiale de puces électroniques qui équipe nos véhicules. Les chaînes de montage tournent au ralenti depuis un an. Ce qui retarde les livraisons. Tous les constructeurs sont touchés. Les clients ont beau changé de distributeurs. La situation est partout la même. Quelle que soit la marque, les ventes ont chuté en 2021. Un responsable de concession se tient quotidiennement informé sur la reprise des livraisons. Selon lui, la situation va s'améliorer d'ici quelques mois. Les constructeurs vont fabriquer en priorité des voitures haut de gamme, les plus rentables. Pour les clients qui ne peuvent pas attendre, il reste la solution des véhicules invendus de 2021. Des voitures neuves qui sont restées en stock à cause de la pandémie et du confinement. TF1 | Reportage P. Ninine, V. Pierron