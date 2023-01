Voitures radars privées : plus de points retirés ?

De loin, cette voiture noire ne vous ferait forcément pas vous faire lever le pied, pourtant, il faudrait. Ces véhicules radars banalisés conduits par des salariés privés ont réalisé 18 000 contrôles par jour en 2021. Le nombre de ces véhicules continue d’augmenter et de diviser. Ces radars roulant privés, vous ne les trouverez pas partout, ils sont déployés pour l’instant dans ces 39 départements. Dans ceux en gris, les radars embarqués sont encore maniés par des policiers. Mais à terme, le gouvernement veut déléguer sur toute la métropole cette fonction à des sociétés privées. Elles y consacrent toutes leurs journées de travail, contre une à deux heures en moyenne pour les policiers. En 2021, presque quatre radars embarqués sur dix étaient encore utilisés par des policiers, et presque six sur dix par des sociétés privées. Paradoxalement, ceux des policiers flashent beaucoup plus, 870 000 fois contre 530 000. Les sociétés privées ont donc plus de voitures, mais sont moins efficaces. Pourquoi ? Elles ne peuvent en fait contrôler qu’en étant en mouvement, alors que les policiers peuvent arrêter leur véhicule, ce qui permet une meilleure efficacité des radars. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Litzler M. Stiti, A.Coulon