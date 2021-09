Voitures reconditionnées : les stocks s'amenuisent

Sur le parking d'Aramisauto, environ 1 500 voitures de seconde main. Elles ont toutes quelques défauts, rayures, problèmes mécaniques ou usures. Mais en trois jours maximum, elles seront toutes remises en état, comme neuve. Première étape du reconditionnement, l'examen extérieur. Bosse, corrosion, rien n'échappe aux caméras ultra-précises. Résultat, quelques heures seulement après son arrivée à l'atelier, le véhicule est photographié et mis en vente sur le site. En quelques seulement, la voiture aura été remis en état, prête à la vente. Un délai réduit au minimum pour faire face à l'explosion de la demande de voiture d'occasion. Pour profiter de ce marché en forte croissance, SPS Auto, concessionnaire dans la Drôme, qui ne vendait que du neuf s'est mis lui aussi à reconditionner des voitures. Depuis le début de l'année, ses ventes ont doublé. Mais comme pour le neuf, il redoute d'avoir de plus en plus de difficulté à s'approvisionner.