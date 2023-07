Voitures volantes : ce n'est plus de la science-fiction !

Imaginez un monde où vous n'êtes plus jamais en retard aux rendez-vous. Confortablement installé dans votre voiture volante, vous survolez les maudits embouteillages. En Chine, ce n'est plus un fantasme. À la conquête du ciel, le taxi volant entre déjà en phase finale de test. La vitesse de croisière est de 100 kilomètres heure. Des rares chanceux ont même pu l'essayer. Il a déjà 37 000 vols d'essai à son actif. Avant chaque décollage, il y a une vérification minutieuse. Ce taxi volant est en phase d'obtenir la certification de l'aviation civile chinoise. Un saint Graal pour enfin le commercialiser et révolutionner les trajets du quotidien. À Canton, dix ans déjà que l'entreprise développe ces modèles, avec un objectif, désengorger le trafic des grandes villes. Son prix est de 330 000 euros. Les voitures volantes est un marché prometteur où tout le monde veut sa part du gâteau, même les inventeurs les plus fous. À Shenzhen, c'est bien une soucoupe volante qui sillonne chaque jour le ciel, en vol test. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano