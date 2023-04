Voix : l’intelligence artificielle au service des arnaques

Ce jour-là, quand son téléphone affiche un numéro inconnu, Jennifer Destefano hésite à décrocher. Comme sa fille de quinze ans se trouve à l'heure en classe de neige, elle préfère répondre à l'appel. Elle entend la voix de sa fille dire "maman, des types m'ont enlevé, aide- moi !", puis un homme poursuit la discussion et réclame une rançon. En quelques minutes, la mère de famille parvient à localiser sa fille qui se portait très bien et qui n'avait pas été enlevée. Elle venait d'être victime d'une arnaque. Une intelligence artificielle a réussi à reproduire la voix de sa fille. Vous connaissez sans doute déjà les intelligences artificielles à l'écrit, comme ChatGPT, ou les générateurs de fausses photos comme celle avec le Pape François. Il existe aussi désormais des systèmes de clonage de voix. Il suffit d'obtenir un enregistrement audio de la personne que vous souhaitez imiter, ce qui n'est pas trop difficile de nos jours. Moyennant seulement quelques dollars et quelques minutes, vous pouvez télécharger un logiciel. Vous n'avez même pas besoin d'être un génie de l'informatique, de nombreux tutoriels sont déjà en ligne. Plus fort encore, certains logiciels font même la transformation de voix en direct. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, J. Asher