Vol à l'étalage : le fléau de l'été

Le décor des vacances est planté. En bord de mer, les clients sont de plus en plus nombreux, mais les produits n’attirent pas que les touristes. Chaque été, en période d’affluence, les commerçants font le même constat : les vols à l’étalage se multiplient. Pour se prémunir, chacun a sa méthode. Certains embauchent plus de personnels ou investissent dans des caméras de surveillance. Avec l’inflation, les vols à l’étalage ont augmenté de 14% l’an passé. Dans les rayons, les produits alimentaires sont devenus des cibles. Tout est bon pour les protéger. Les fabricants d’anti-vol ont leur commande explosée. Le magasin "U express" Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône), lui, subi des vols tous les jours. Le directeur a donc équipé ses caméras avec un logiciel d’intelligence artificielle. Celle-ci détecte les mouvements suspects. L’installation de ce logiciel a permis de faciliter le travail des équipes du magasin. Les voleurs risquent jusqu’à trois ans de prison et 45 000 euros d’amende, mais peu de plaintes sont déposées. La plupart du temps, les enseignes règlent ces vols à l’amiable. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Chevreton, M. Simon-Legal