Vol dans les cimetières : un phénomène en recrudescence

Cela fait quinze ans qu'Aurélie Carlos se recueille sur la tombe de son mari et de ses deux enfants. Sur celle-ci, deux plaques en granit qu'elle a déposées ont disparu, comme beaucoup d'autres objets funéraires d'ailleurs. "C'est un coup de poignard, on nous coupe la respiration", déplore-t-elle. Partout dans le pays, ces vols sont de plus en plus nombreux: 140 rien qu'à Villeneuve-d'Ascq (Nord) depuis le mois dernier. Croix de bronze, statuettes ou pots de fleurs, tout intéresse les voleurs. Agissent-ils en bande pour revendre ou conserver ? Difficile de connaître leurs motivations et de les arrêter. Pour installer des caméras de surveillance, il faut les autorisations nécessaires. Chose que n'a pas attendue Jean-Christophe pour agir. Il a donc installé des GPS dans des pots de fleurs. Un piège minutieusement préparé qui a porté ses fruits. Si la voleuse n'a eu qu'un rappel à la loi, dans le pays, les auteurs de ces actes risquent jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an de prison. TF1 | Reportage M. Debut, Q. Trigodet