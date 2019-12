Vol de grands crus : les caves se rebiffent

À consommer avec modération, le vin reste un incontournable des repas de fêtes. En cette fin d'année, 60% des Français en boivent. Et les grands crus se bousculent en table, de quoi en faire un butin juteux pour les cambrioleurs. Les vols de bouteilles se sont multipliés ces derniers mois. Les caves prennent désormais des allures de bunker. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.