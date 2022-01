Vol de métaux : les cimetières pris pour cible

Dans le cimetière d'Houdain, c'est la consternation. Sur plus de 500 tombes, des croix sur lesquels les voleurs ont arraché le Christ. Des stèles sur lesquels on devine la trace de roses en métal ou de plaques commémoratives. Celle-là a échappé de justesse aux vols. Beaucoup de familles venues constater les dégâts sont bouleversées par ce pillage. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Il s'agit d'une bande très organisée et très bien équipée. Des outils comme des pinces, par exemple, pour dépouiller méticuleusement chaque tombe. Et les voleurs n'ont pris que des objets en laiton ou en bronze. La maire de la commune n'a jamais vu cela. Mais les vols de métaux se sont multipliés ces derniers temps. On compte au moins une dizaine dans le Nord depuis le début de l'année. À Maubeuge, à Lesquin ou encore à Villeneuve-d'Ascq près de Lille. L'augmentation constante du prix de revente des métaux attire toutes les convoitises. Le laiton se vend 3,80 euros le kilo, le bronze 4,20 euros le kilo. Les filières sont étrangères. Selon nos informations, les métaux sont revendus en Belgique et aux Pays-Bas pour être fondus et ensuite rachetés par des marchands chinois ou russes. La nuit, les cimetières sont fermés par une simple grille comme ici à Montigny-en-Gohelle où des vols ont eu lieu. La mairie a fait installer des caméras de surveillance pour lutter contre le phénomène. à chaque vol de métaux dans les cimetières, une enquête de police est ouverte. Pour le moment, cela n'a rien donné. Aucune arrestation, aucune trace de ce gang des voleurs de métaux dans la région. T F1 | Reportage T. Chartier, Internep La voix du Nord