Vol en planeur au-dessus des Alpes

Ce matin-là dans le hangar d'Habère-Poche, une dizaine de planeurs attendent les pilotes. Des passionnés qui volent chaque jour à bord de ces appareils. Un rapace composé de fibres de verre et de carbone. Il mesure 20 mètres d'envergure et pèse 600 kilos. En Haute-Savoie sur l'une des plus hautes vélisurfaces de France, Pierre Bourbon nous emmène pour un baptême de l'air. Au décollage, nous atteignons la vitesse de 100 km/h en à peine 3 secondes. Le câble qui tracte le planeur le lâche dans le ciel seul face aux éléments. Pendant le vol au gré des vents, des sensations uniques et une vue à couper le souffle, d'un côté le Mont-Blanc, de l'autre, le lac Léman. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.