Vol spatial : le pari de Richard Branson

À seize heures trente, il entrera peut-être dans l'histoire. Avec cinq autres passagers, le milliardaire britannique, Richard Branson, s'apprête à décoller à bord de son vaisseau, le VSS Unity. L'enjeu est énorme, car il doit se faire une place dans ce nouveau marché du tourisme spatial. Mais la mission est risquée. Ce vol, Virgin Galactic y travaille depuis 17 ans, et a notamment connu deux essais dramatiques. En 2007, le réservoir a explosé et a fait trois morts. En 2014, le vaisseau s'est craché avec un mort et un blessé grave. Théoriquement, un avion porteur va mener le vaisseau à quinze kilomètres d'altitude. Moment critique, le moteur est censé s'allumer. L'appareil est propulsé jusqu'à 62 km d'altitude. Fin de celle-ci, le vaisseau passe les 80 km, et seulement quelques minutes d'apesanteur avant de redescendre sur Terre. L'exploit sera retransmis en direct dans le monde entier. Si tout se passe bien ce dimanche, Richard Branson prévoit des vols pour les touristes de l'espace dès le début de l'année 2022. Prix du billet : environ 200 000 euros.