Volcan aux Canaries : le cauchemar des habitants se poursuit

De nuit comme de jour, il déverse son magma sans arrêt. À chaque réveil, le même grognement, des cendres, des flammes et un mur de lave incandescent qui rampe et avale les maisons une à une. Tous ceux qui sont menacés sont relogés un peu plus loin dans la ville. Pour les autorités, c'est une course contre la coulée de lave. L'atmosphère pesante est chargée de fumées et surtout de gaz toxique. Les scientifiques observent et tentent de comprendre, mais le monstre est imprévisible. Il y a de plus en plus de tremblement de terre avec une intensité plus élevée. On s'attend à ce que dans les prochains jours, il y en ait encore et de plus en plus fort. Certaines maisons que l'on pouvait voir encore ce matin ont totalement disparu. Sans interruption, le magma en fusion dévale la pente jusque dans la mer. Quelques mètres plus bas, personne n'y échappent. Dans le port, les pêcheurs sont à l'arrêt. Entre la chaleur et la toxicité de la lave, rien n'y survit. L'éruption est toujours très forte. Combien de temps elle va durer ? Les volcanologues eux-mêmes ne sont pas capables de se prononcer.