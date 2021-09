Volcan aux Canaries : l'éruption ne laisse aucun répit aux habitants

Tournées avec un drone, ces vidéos dans le reportage en tête de cet article ont permis aux experts d'arriver à une conclusion. Le cône du volcan s'est brisé, partiellement effondré. Alors, des rivières de lave dévalent les pentes, plus épaisses et donc plus lentes dans sa progression, mais frôlant dangereusement les bâtiments. À l'intérieur du cratère, les explosions s'enchaînent. Toujours plus puissante, la colonne de cendres et de gaz peut atteindre jusqu'à 4 000 mètres d'altitude. "Je suis très inquiet de la situation, avec toutes ces cendres qui recouvrent le quartier. C'est un désastre pour la nature, les plantes, les animaux", déplore un habitant. C'est un spectacle inquiétant, mais captivant pour certains habitants qui bravent les recommandations des autorités de rester enfermés chez eux. Ces dernières heures, de nouvelles évacuations ont été décidées, car depuis l'éruption, près de 500 habitations ont été détruites, des hameaux rayés de la carte. La fin de l'éruption reste impossible à déterminer précisément selon les experts. "Une semaine d'éruption, c'est encore très court pour ce type de volcan. Les éruptions précédentes avaient duré entre trois semaines et trois mois. Donc, on ne peut pas dire qu'elle va vers sa fin, elle est en pleine évolution", souligne Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue, professeur à l'Université Paris-Saclay. C'est exactement ce qu'il s'était produit en 1971. Le volcan avait craché de la lave durant un mois. Actuellement, l'éruption provoque une pluie de poussières qui empêche le trafic aérien dans la région. L'aéroport a rouvert aujourd'hui, mais aucun avion ne peut encore atterrir ou décoller.