Volcan de La Palma : un nouveau cratère s'est formé

Ce samedi matin, il n'y a plus une mais deux rivières de lave qui coulent vers la mer. Résultat, 80 millions de mètres cubes de magma se sont déjà échappés créant sur plusieurs kilomètres cette impressionnante tranchée mouvante et une avancée de plus en plus importante. Le contact de la lave à 100 degrés avec la mer crée d'épaisses fumées toxiques chargées en chlore. Ces dernières heures, la concentration en dioxyde de soufre a augmenté ici alors, interdiction d'approcher à plus de 3,5 kilomètres de l'éruption. Jesus Guillermo est pêcheur. Cela fait quinze jours qu'il ne peut plus travailler. "Même si nous allons pêcher du poisson, avec la poussière qui tombe, rien n'est comestible", explique-t-il. Comme lui, beaucoup d'autres habitants redoutent la faillite. Une pluie de cendre tombe en permanence rendant l'avenir plus qu'incertain. " Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? S'il n'y a pas de pêche, si l'agriculture est affectée, que deviendront nos enfants ?", se demande cette riveraine. Selon les volcanologues, le Cumbre Vieja ne cessera pas son activité avant plusieurs semaines. Au moins, aucun blessé n'est à déplorer mais près d'un millier de bâtiments ont déjà été détruits.